Dört ay önce çığ altında kalan çoban Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı

Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı’nda, 31 Aralık 2025’te çığ altında kalan çoban Bülent Gezer'i arama çalışmaları 2 Mayıs'ta tekrar başladı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin katıldığı, köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarına dün akşam havanın kararmasıyla birlikte ara verilmişti.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Dört ay önce meydana gelen çığın altında kalan çoban Bülent Gezer'in cansız bedenine bugün ulaşıldı.

Çalışmaları takip eden Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, "Çevre il ve ilçelerden, hatta köylülerden de destek var, çalışmalara katıldılar. Bugün alan biraz daha daraldı. Umut ediyoruz bugün Bülent Gezer kardeşimize ulaşacağız. Hummalı bir çalışma var, inşallah ona ulaşır, ait olduğu yere, ailesine teslim ederiz" demişti.

31 Aralık 2025'te Bülent Gezer'in de arasında bulunduğu 6 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda 6 çobandan 3'ü kurtulmuş, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla ise hayatını kaybetmişti.

AFAD ve jandarma ekipleri Bülent Gezer'i arama çalışmalarını olumsuz hava koşulları ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta geçici olarak durdurmuştu. 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla arama çalışmaları 2 Mayıs'ta yeniden başlatılmıştı.