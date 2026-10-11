Dört cacığa 1000 liralık hesap pahalıya patladı: Restorana 135 bin lira ceza kesildi

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Ankara’da bir restoranda dört cacık için 1000 lira hesap çıkarılması üzerine müşteri, CİMER’e şikâyette bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimde, işletmenin fiyat listeleri arasında çok sayıda uyumsuzluk tespit edildi.

Restorana 135 bin 82 lira idari para cezası kesildi.

Cacık hesabı müşteriyi CİMER’e götürdü

Restoranda dört cacık için 1000 lira ödediğini belirten müşteri, ürünün fiyatının menüde belirtilmediğini öne sürerek CİMER’e başvurdu.

Müşteri, yaşadığı durumu sosyal medya hesabından da paylaştı. Şikâyet üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri işletmeyle ilgili inceleme başlattı.

34 ürünün fiyatında uyumsuzluk belirlendi

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoranın girişinde bulunan fiyat listesiyle masalarda QR kod aracılığıyla açılan menüyü karşılaştırdı. Yapılan kontrolde, 34 ürünün fiyatının iki listede birbirinden farklı olduğu belirlendi.

QR kodlu menüde bir porsiyon cacığın fiyatının 250 lira olarak yer aldığı görüldü. Denetim sonucunda işletmeye, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında 135 bin 82 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da müşterinin başvurusu üzerine işletmede fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildiğini ve tespitler doğrultusunda ceza kesildiğini açıkladı.