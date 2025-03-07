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Dört gün sonra sağ bulunan Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti: Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra donmak üzereyken sağ bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Haber Merkezi
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Dört gün sonra sağ bulunan Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti: Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi
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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra sağ olarak bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu.

Hastanede kalbi durmuştu

Gürel, dört günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında, dün gece saat 01:15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı olarak bulunmuştu.

Ece Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenmişti.

Gürel, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavisi esnasında Gürel'in gündüz saatlerinde bir süre kalbi durmuş ancak doktorların müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürülmüş ve entübe edilerek yoğun bakım servisine alınmıştı.

Bugün sabaha karşı saat 03:00 sıralarında hayatını kaybeden Gürel'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin hastanede yaptığı çalışmaların ardından, polis ekipleri nezaretinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

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