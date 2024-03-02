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Dört ilin emniyet müdürü değişti

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Dört ilin emniyet müdürü değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararla 4 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre, Van, Batman, Kayseri, Mersin il emniyet müdürleri değişti.

4 ile yeni emniyet müdürü atandı

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atandı.