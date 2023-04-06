Dört parti seçime CHP listelerinden girecek

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken partilerde de hareketlilik devam ediyor. Milletvekili listeleri için zaman daralırken CHP'den yeni bir hamle geldi.

DEVA Partisi, Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi (SP) ve Gelecek Partisi'nin seçime CHP listesinden gireceği açıklandı.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada Gelecek ve DEVA partileriyle ortak listede anlaşmaya varamadıklarını açıklamıştı.