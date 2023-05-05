Dört ülkede oy verme işlemi başladı

Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Seçim içim Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 olmak üzere toplam 15 sandık kuruldu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile eşi Leyla Bağcı da oylarını kullandı.

Büyükelçi Bağcı, basın mensuplarına, "Azerbaycan genelinde oy verme işlemi başladı. Az önce oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Oy verme işleminin 7 Mayıs'ta kadar süreceği Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kırgızistan

Kırgızistan'da da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için kurulan bir sandıkta oy verme işlemi, 8 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan ile Büyükelçilik personeli de oylarını kullandı.

Oy verme işleminin başladığı saat 09.00'da Büyükelçilik binası önünde uzun kuyruk oluştu.

Özbekistan

Özbekistan’da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda TSİ 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Taşkent Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, oyunu kullanmasının ardından Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için Özbekistan’daki Türk vatandaşlarının 3 gün boyunca oy kullanabileceklerini söyledi.

Bekar, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki demokratik haklarını kullanmalarını istediklerini ve buna çok önem verdiklerini kaydederek, bunun için gerekli altyapıyı oluşturduklarını belirtti.

Bekar, Taşkent Büyükelçiliği bünyesinde iki, Semerkant Başkonsolosluğunda bir olmak üzere ülke genelinde 3 sandık kurulduğunu sözlerine ekledi.

Oy verme işleminin 7 Mayıs akşam sona ereceği Özbekistan’da toplam 3 bin 239 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'teki Türk vatandaşı seçmenler 14 Mayıs seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'da başlayan oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

Elçilik önünde yoğunluk oluşurken vatandaşlar beşer kişilik gruplar halinde oy kullanmak için içeri alındı.

Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek sandığa ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Saraybosna'nın yanı sıra Türkiye'nin Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarında da sandıkların açık olacağını belirten Girgin, "Vatandaşlarımızı bekliyoruz bu demokratik haklarını kullanmaları, vazifelerini yerine getirmeleri için. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bosna Hersek'te 2 bin 946 kayıtlı seçmen bulunuyor. Bugün başlayan oy verme işlemleri 6-7 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Vatandaşlar oylarını 09.00-21.00 saatlerinde kullanabilecek.

Oy verme işlemleri sona erdikten sonra zarflar torbalara doldurularak mühürlenecek ve diplomatik kurye ile Türkiye'ye gönderilecek.