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Dörtlü Suriye toplantısı başladı

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının katıldığı “Suriye konulu” toplantısı başladı.

Haber Merkezi
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Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’nin dışişleri bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Rusya'da başladı.

Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.

Lavrov’un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapılacak.

 