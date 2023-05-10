Dörtlü Suriye toplantısıyla ilgili açıklama
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede iş birliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü vurguladık." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadelede iş birliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Moskova'da yapılıyor.