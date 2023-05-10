  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Dörtlü Suriye toplantısıyla ilgili açıklama
Takip Et

Dörtlü Suriye toplantısıyla ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede iş birliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü vurguladık." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadelede iş birliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Moskova'da yapılıyor.

 

Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştüÇavuşoğlu, Lavrov ile görüştüGündem

 