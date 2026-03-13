  1. Ekonomim
Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon | Gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, sağlık kontrolünden geçirilen 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapılarak 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğunu tespit ederek operasyon düzenlemişti. Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 1'i firari, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

