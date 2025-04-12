Down sendromlu çocuğu almamışlardı! Oyun alanının müdürü ve 4 çalışan gözaltına alındı

Ankara'da down sendromlu bir çocuk AVM içinde yer alan oyun alanına görevliler tarafından alınmamıştı. Bunun üzerine çocuğun öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt şikayette bulundu. Oyun salonun sorumlu müdürü E.G. ile 4 çalışan gözaltına alındı.

Oyun salonun sorumlu müdürü E.G ile birlikte 4 kadın çalışanı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilecek.

İlk vukuatları değilmiş

Yaşanan bu olayın, oyun salonunun ilk vukuatı olmadığı belirtildi.

1 Nisan günü de fiziksel bir engeli bulunmayan otizmli çocuğun, çalışanlar tarafından oyun salonuna alınmadığı ortaya çıktı. Anne G.K.K.'nın olayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirdiği, ardından da karakola giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Ankara'da, bir AVM, öğretmeniyle birlikte oyun alanına giden 7 yaşındaki Down sendromlu çocuk içeri alınmadı.

Öğretmenin uzun süre görevlileri ikna çabası sonuç vermedi. Öğretmen, özel çocukların neden alınmadığını kuralın kimin koyduğunu sordu. Öğretmen, çocukların eşit olduğunu anlatma çabasına rağmen görevliler küçük çocuğu içeri almadı. Öğretmenin AVM'deki ailelerden yardım istediği görüntüler sosyal medyaya düştü.

Bakanlık suç duyurusunda bulunmuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olay ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk, oyun alanına alınmadı" başlıklı haber ve paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Görüntülerin ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek çocuğumuzun ailesi ile görüşme gerçekleştirmiş olup, psikososyal destek sağlanmıştır. Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğimizi belirterek, sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Erdal Beşikçioğlu talimatı verdi, işyeri mühürlendi

Etimesgut Belediyesi alışveriş merkezinde yasal izinsiz faaliyet gösteren çocuk oyun alanlarını mühürledi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yapılan işlemi bizzat duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde:

"İlçemiz genelinde bulunan Gimsa market şubelerinde gerçekleştirilen rutin denetimler kapsamında, bazı şubelerde yer alan çocuk oyun alanlarının gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, mevzuata aykırı şekilde işletildiği belirlenen oyun alanları zabıta ekiplerimiz tarafından mühürlenmiş ve faaliyetlerine son verilmiştir. Söz konusu işlemler, yalnızca yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen bildirimlerin ve şikâyetlerin değerlendirilmesi neticesinde gerçekleştirilmiştir.

Özellikle geçtiğimiz günlerde, down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmadığına dair kamuoyuna yansıyan üzücü olay üzerine yapılan incelemeler de bu sürece dâhil edilmiştir.

Etimesgut Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak temel önceliğimizdir.

Bu çerçevede ruhsatsız ve denetimsiz hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceği gibi, ayrımcılığa veya dışlayıcı uygulamalara da kesinlikle izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."