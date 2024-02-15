DP, İstanbul ve Ankara kararını açıkladı: Bölen olmamak için...

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini duyurdu.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Erdoğan AKP'nin İstanbul'daki 25 yılını ‘Biz bu şehre ihanet ettik, hala da ediyoruz’ diye ikrar etmişti. Pişmanlık yok, utanma yok, çekinme yok. Eseriyle gurur duyuyor ki bugün de İstanbul'u o hale getirenlerden birini, hem de en önde gelenlerden birini İstanbul'a başkan yapmaya çalışıyor. Biz, Demokrat Parti olarak daha dün Saraçhane'de ‘Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız’ diye haykırmıştık. Bugün de aynı noktadayız. Tekrar böyle bir vurgunun, böyle bir talanın gerçekleşmesine engel olmak bizim milletimize karşı vazifemizdir. Bugün bakıyoruz, dünümüzü çalanlar yarınımızı da çalma gayretinde. Bizim derdimiz millet.

Bir tarafta İstanbul'a ihanetin mimarları var, bir tarafta 25 senede verilen zararı 5 yılda toparlayan bir başkan. Bir tarafta Anadolu'nun Moğol İstilası'ndan bu yana görmediği bir kravatlı soygunu İstanbul'da yapanlar var; bir tarafta bu soygunu durduran, israfı bitiren, milletin kaynaklarını millete hizmet getirmek için kullanan Sayın İmamoğlu var. Sayın Başkanımız ile 5 yıl boyunca güzel bir mesaimiz oldu; İstanbul için önerilerimizi sunabildik, birlikte projeler gelişebildik. Bu 5 yıla baktığımızda, Demokrat Parti olarak İstanbul halkı için en doğrusunun, bu kritik seçim sürecinde Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte mücadele vermek olduğuna kanaat getirdik. Sayın başkanımızla yine birlikte ve aynı ahenkle çalışacağımıza inancımız tamdır. Hayırlısıyla ikinci döneminde birlikte çok daha büyük başarılara imza atmak temennisiyle Ekrem Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız.”

"Muhalefete muhalefet etmek için değil..."

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da açıklama yaptı.

Enginyurt, şunları söyledi:

“Muhalefete, muhalefet etmek için değil, vefa İstanbul’da bir semt adı bizim için hiç değil. Yolda bulduklarımıza, yoldaşlarımızı değişmemek için, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul hayalini yıkmak için, AKP’nin millete yaptığı zulme ‘dur’ demek için, bölen olmamak, parçalayan olmamak adına ve 14 Mayıs’ta kurduğumuz Halil İbrahim sofrasını ihanet edip parçalamamak adına, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ diyerek yola çıkıp, gözyaşı döktüğümüz ve birlikte ağlayıp, birlikte güldüğümüz insanlarla yolumuzu sırf siyaset adına ayırmamak için; İstanbul’da veya Ankara’da kazanılacak veya kaybedilecek bir seçimde asla ve kata Demokrat Parti olarak kaybettirmemek için, özellikle İstanbul’da CHP’nin kaybetmesinde Cemal Enginyurt olarak, Demokrat Parti olarak adımızın tarihe kaybettiren olarak geçmemesi için Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal ve Demokrat Parti Başkanlık Divanı’nın kararıyla İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmadık. Milletimize sesleniyorum; İstanbul’dan aday olmak ister miydim? İsterdim... Ama görüyorum ki birileri Ekrem İmamoğlu’nun şahsında muhalefeti parçalamak, yerle bir etmek istiyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile rant projesini hayata geçirmek istiyor. Cemal Enginyurt ve Demokrat Parti olarak buna müsaade edemeyiz. Milletimize sözümüz var. Biz milletin olduğu yerde, millet ile beraberiz. Onun için ben de Sayın Genel Başkanı’mın Ankara ve İstanbul’da aday çıkarmama kararını destekliyorum. Cemal Enginyurt olarak CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na, Ankara’da Mansur Yavaş’a destek vereceğimizi ilan ediyorum ve halkımızdan destek bekliyor, saygılar sunuyorum.”