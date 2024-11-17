DP'de kriz! Salih Uzun iddiaları doğruladı: Yarın Enginyurt ile beraber istifa edeceğiz

Demokrat Parti'nin, bugün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun'un partiden istifa edeceklerine ilişkin iddialar gündeme gelmişti.

Enginyurt yaptığı açıklamada "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" demişti.

Salih Uzun iddiaları doğruladı

Öte yandan Salih Uzun, Halk TV'de gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda yarın itibariyle Cemal Enginyurt ile son bir görüşme yaptıktan sonra partilerinden istifa edeceklerini ifade etti.