Dr. Nuri Sevgen: Borsada yatay seyir bekliyorum

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, Ekonomi Masası’nda borsayı değerlendirdi. Borsanın dün 9.129 seviyesinde kapandığını aktaran Sevgen, “Günü artıda kapatırız ama çok büyük değişiklik beklemiyorum” dedi.

Sevgen’in açıklamaları şöyle:

“Dün piyasalarda 9.200’ü görebileceğimizi, maksimum 9.250 olabileceğini ama o seviyelere gidebeleceğinden çok emin olmadığımı söylemiştim. Aşağıda 9.000 seviyesinin önemli olduğunu söylemiştim. Bu bant içerisinde hareket etti ama piyasa böyle yoruyor ve sıkıyor açıkçası. Çünkü endeksi etkileyen belli senetlerde belirgin hareketle yukarı doğu giderken pek çok senedin aşağıya geldiğini gözlemledik. Sıkıcı günler valör avantajının, dezavantajınn kullanıldığı günler gibi görünüyor. Bugün yapılan işlemlerin takası 15 Nisan Pazartesi günü, yani bayramdan sonra yapılacak. O yüzden bir valör avantajı var. Bir yandan da dezavantaj var. Ayın 15’ine kadarki süreçte olabilecek uluslararası piyasalardaki ya da jeostratejik ya da ülkeler arası sıkıntılar doğal olarak bir risk. Bu yüzden de yatırımcılar bunu değerlendireceklerdir. Dün piyasa iyi kapandı 9.129 civarında kapandı. 9.200’e yaklaştı, sonra aşağı geldi.

Amerika piyasalarında sert satışlar oldu

Amerika piyasalarında çok sert satışlar vardı. Bunun sebebinin de Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’nin yaptığı açıklamalar gibi görünüyor. Kashkari, “Herkes en az iki faiz indirimi bekliyor ama enflasyonla ilgili durumdan dolayı bu sene faiz indirimi gelmeyebilir” anlamına gelebilecek açıklamalar yaptı. Zaten piyasada bir sıkıntılar vardı. Bugün bir yandan da tarım dışı istihdam verisi ve iş gücü maliyetleri açıklanacak Amerika'da. Bunlar özellikle Fed’in baktığı rakamlar olduğu için önemli.

Diğer taraftan Amerika, vatandaşlarını İran’ın misilleme yapma olasılığına karşı uyarmıştı. İran'ın, İsrail’e misilleme yapma olasılığı konuşuluyor. Dün Amerikan piyasalarındaki sert satışların ardından bugün Asya piyasalarında sert satışlar devam ediyor ama vadeli kontratlar Amerika'da bir miktar artıda. Bu da dünkü düşün tepkisi diyebilirim.

Yabancı yatırımcılardan TL’ye ilgi var

İçeriye baktığımız zaman da Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri 300’ün altına geldi. 297 civarında seyrediyor. Burada tabii daha dikkat çeken Türkiye'nin swap faizleri. Londra’da swap faizlerindeki gelişme TL’ye olan talebi ya da ilgisizliği çok net şekilde gösteriyor bize. Burada da özellikle aylık swapları takip ediyorum. Seçimden önce 50-51 civarında olan swaplar, seçimden sonra 49’la başlamıştı. Bu sabah itibariyle 42 civarındayız. Bu durum TL’ye yabancı yatırımcılardan bir miktar teveccüh olduğunu gösteriyor. Bunu aktif tahvil faizlerinde de görüyoruz. Dün yine Türkiye'nin gösterge niteliğindeki tahvil faizi 43,44 seviyesine kadar geriledi. Oldukça iyi bir düşüş katetti. 20 Mart’ta 48 seviyesini görmüştü. Seçimden önce de 45 civarındaydı. Dün 43 seviyesine kadar geldi. Buradan şu mana çıkıyor: Yabancı yatırımcılardan bir miktar döviz girişi var. Özellik tahvile bir yöneliş var gibi görünüyor. . Yine Türk Eurobod’larına bir kayış olduğunu CDS’lerden gözlemliyoruz. Hisse senedi piyasasında da dün bir miktar bunu gözlemledik. Birkaç gündür sürüyor bu alışlar, ama küçük rakamlar. Daha çok endeks senetlerinde belirgin senetlerde alışlar var. Dolar TL'de de zaten bunu gözlemliyorız. 31,88 seviyesindeydi dün. Sanıyorum Merkez Bankası'nın düşüşü engelleyici alımı oldu. Önümüzdeki hafta sanıyorum rakamlarda göreceğiz. Temel itibariyle bayram öncesinde bir miktar daha dövizlerini bozdurma çabası yatırımcılarda gözlemliyoruz. Yabancı yatırımcılardan girişlerin kaynağı burada etkili. Bunları üst üste koyduğunuz zaman döviz ve faiz tarafı olumlu,

Borsada da olumlu taraf endekste ama senet bazında aynı durumdan söz etmek maalesef mümkün değil. Senet bazlı tabii ki hareketlilikler var ama borsadaki yükselişe senetlerden katılım çok önemli miktarda olmuyor. 7.500-7.600 seviyelerindeki o senet bazlı hareketliliğin, düşüşlerde daha limitli, ama yükselişlerde daha marjı yüksek alışların olmadığını gözlemliyoruz. Daha çok endeksi etkileyen bazı senetlerde alışlar, bazı senetlerde satışlarla dengeli bir yükseliş gibi görünüyor. Gerçeği yansıtan bir görüntü. Bununla ilgili durumu bayramdan sonra daha net göreceğiz. Çünkü bayram belirsizliği burada etkili olmuş gibi görünüyor.

9.200-9.250 bandındaki direnç seviyesi önemli

Bugün muhtemelen yine 9.200-9.250’ye doğru bir hamle yapacak. Saat 23.00’e kadar açıktı endeks 30 kontratları. Orada bir miktar satış oldu. Bugün de muhtemelen yatayda, belki biraz ekside başlayabiliriz ama sonrasında toparlar ve artıya döneriz. Artıda da 9.200-9.250 bandındaki direnç seviyesi önemli. Orası geçilemezse aşağı tekrar bir geri çekilme yapar. Yine düne benzer, sıkıcı bir seans olma ihtimali var gibi görünüyor. Günü artıyla kapatma ihtimalimiz kuvvetli ama gün sonuna doğru uzun bayram tatili satın almak istenen yatırımcıların bir miktar kar satışlarını gözleme ihtimalimiz var. Eğer yukarı doğru bir hamle yaparsa endeks. Ama bugün çok büyük değişikliklerin olacağını düşünmüyorum."