Dr. Şeref Oğuz: Enflasyon totosu oynuyoruz: Emekli ve asgari ücretlinin maaşı da revize edilmeli

Dr. Şeref Oğuz, ekonomim.com'a Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefine yönelik revizesini değerlendirdi. Oğuz, enflasyonda Merkez Bankası'nın tek başına mücadelesinin artık yetersiz kalacağına dikkat çekerek, kamunun da bu konuda ciddi adımlar atmasının önemli olduğunu ifade etti.

Şeref Oğuz özetle şunları söyedi:

"Piyasanın TCMB beklentisi enflasyonda revize yapılmayacağı yönündeydi. Merkez'in yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmasının anlamı şu; ocakta gerçekleşen yüzde 5 enflasyonu yeni tahminden çıkardığımızda yılın geri kalanı için aylık ortalama yüzde 1,5 enflasyon gelirse hedef tutturulacak. Burada aslında yapılması gereken enflasyon totosu oynamak yerine, 'enflasyonu düşürmek için neler yapmalıyız?' kısmına odaklanırsak çok daha iyi olur.

Merkez Bankası, 'Ben yalnızım, yanıma başka kurumlar da gelsin' diyor

Merkez Bankası'nın daha radikal önlemlerle enflasyonu düşürmeye çalışmasını beklerdim. Sanıyorum ister istemez buna doğru gidiş olacak. Merkez Bankası'nın son toplantısında, "Ben yalnızım, yanıma başka kurumlar gelmek zorunda. Bütçe ve maliye politaları tarafından destek verilirse hedefi tuttururum" denilmeye çalışıldı. Enflasyonu Türkşye'de artık Merkez Bankası tek başına düşüremez. Çünkü artık enflasyon yapışkan hale geldi. Kamu kendi mal ve hizmetlerina zam yaparken, Merkez Bakası'ndan enflasyonu tek başına düşürmesi beklenemez. Yani öncelikle kamuflasyon sorununun çözülmesi gerekir.

Maaşlar da revize edilmeli

Merkez Bankası enflasyon tahminini revize ediyor, o zaman ücretler neden revize edilmesin? "Benden geçmiş enflasyona göre değil gelecek enflasyona göre talepleriniz olsun" diyorsanız, benim de ücretlerin revize edilmesini talep etmem gayet doğal. Asgari ücretin yılda iki kez artırılması belki bu yıl da denenebilir. Ama bu denenmiyorsa bile emekliler, yaşlılar, dar gelirliler, engelliler ve benzeri dezavantajlı gruplara kaynak aktarmak için mutlaka hükümetin önlem alması gerekiyor."