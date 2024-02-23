Dr. Şeref Oğuz: Lirayı çıplak bırakırsan döviz tahrik olur
Dr. Şeref Oğuz, Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasını değerlendirerek, "Merkez'in elinde rezervlerinden başka silah kalmadı. Lirayı çıplak bırakırsan döviz tahrik olur" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkan Fatih Karahan tönetimindeki ilk PPK toplantısında faizi sabit bırakmasını değerlendiren Dr. Şeref Oğuz, ekonomim.com'a açıklamalarda bulundu. TCMB'nin kuru dizginlemek için Türk Lirası'nı yalnız bıraktığına dikkat çeken Oğuz şunları söyledi:
Dizginler elinden kaçabilir
"Merkez, faiz yürüyüşüne mola verdi. Şimdi gözler döviz üzerindeki etkisinde. Kuru, faiz kıyılarında tutmak için Merkez’in rezervlerinden başka silahı kalmadı. Kuru yönetmek için aktif bir politikan yoksa dizginler elinden kaçabilir."
Liralaşalım derken dövizleşmeyelim
Liraya sahip çıkılması gerektiğine değinen Şeref Oğuz, "Bugün Haber Masası’nda Barış Esen’den gelen uyarıya dikkat çekiyorum:
Lirayı çıplak bırakırsan, elbet döviz tahrik olur. Liralaşayım derken dövizleşmeyelim" değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan Dr. Şeref Oğuz, sosyal medya hesabından yapay zekayla hazırladığı bir resim paylaştı. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikasına şimdilik seçim arası verdiğini anlatan resim, boş bir makam koltuğunu gösteriyor.