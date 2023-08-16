Drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bir ilkokulun önünde ‘drift’ attığı tespit edilen aracın yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek ‘drift’ yaptığı gerekçesi ile plakası ve yeri tespit edilen aracın sürücüsüne yönelik yapılan kimlik kontrolünde, şahsın daha önceden almış olduğu aday sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi.

Araç sürücüsüne, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullandığı için 8 bin 190 TL ve ‘dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (Drift)’ maddesinden 20 bin 342 TL olmak üzere toplam 28 bin 532 TL para cezası uygulandı. Ayrıca araç 2 ay trafikten men edildi.