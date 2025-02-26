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Drogba'dan eski hocası Mourinho'ya destek: "Benim 'babam' nasıl ırkçı olabilir?"

Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, ırkçılıkla suçlanan eski hocası Jose Mourinho'ya destek çıkarak, "Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip, bana güvenmenizi istiyorum. Benim babam nasıl ırkçı olabilir?" sözleriyle sarı-kırmızılı taraftara seslendi.

Haber Merkezi
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Drogba'dan eski hocası Mourinho'ya destek: "Benim 'babam' nasıl ırkçı olabilir?"
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Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın ardından "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı" açıklamasında bulunan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu ırkçılıkla suçlamış ve hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

Karşılaşma golsüz sona erse de bu yaşananlar dünya basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Drogba'dan eski hocasına destek geldi

Jose Mourinho'nun Chelsea'yi çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'dan, eski hocasına sosyal medyadan destek geldi.

Mourinho'yu yıllardır tanıdığını ve ırkçı olmadığını defalarca kanıtladığını söyleyen Drogba, Galatasaraylı taraftarlara kendisine güvenip bu konuyu kapatmaları çağrısında bulundu.

Drogba paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz, bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil. Tarih de bunu kanıtlıyor. Bana güvenin.

Maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve şampiyonluğu kazanıp 5. yıldızı takalım. Benim babam nasıl ırkçı olabilir! Hadi ama çocuklar!"

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