Drogba'dan eski hocası Mourinho'ya destek: "Benim 'babam' nasıl ırkçı olabilir?"

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın ardından "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı" açıklamasında bulunan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu ırkçılıkla suçlamış ve hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

Karşılaşma golsüz sona erse de bu yaşananlar dünya basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Jose Mourinho'nun Chelsea'yi çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'dan, eski hocasına sosyal medyadan destek geldi.

Mourinho'yu yıllardır tanıdığını ve ırkçı olmadığını defalarca kanıtladığını söyleyen Drogba, Galatasaraylı taraftarlara kendisine güvenip bu konuyu kapatmaları çağrısında bulundu.

Drogba paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz, bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil. Tarih de bunu kanıtlıyor. Bana güvenin.

Maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve şampiyonluğu kazanıp 5. yıldızı takalım. Benim babam nasıl ırkçı olabilir! Hadi ama çocuklar!"

Dear @GalatasaraySK



You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!!



We all know how passionate and heated rivalries can be, and I’ve been lucky enough to experience it.



Ive seen the recent comments about Jose…