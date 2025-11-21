DSİ başvuru ne zaman bitecek? Kasım 2025 DSİ başvuru süresi geçti mi?
DSİ başvuru ne zaman bitecek? Kasım 2025 DSİ başvuru süresi geçti mi? soruları araştırılıyor. DSİ bünyesinde çalışmak için İşkur aracılığıyla başvuru yapmak isteyenler sistemde yoğunluk oluşturuyor.
DSİ BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün 2025 Kasım dönemi için 1.389 kişilik personel alım başvuruları 17 Kasım’da başladı ve 21 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.
Bu süre zarfında adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden yapabiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından noter kurası ve gerekirse sınav süreçleriyle alım süreci yürütülecek.
KASIM 2025 DSİ BAŞVURU SÜRESİ GEÇTİ Mİ?
DSİ işçi alımı başvuruları 21 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.
DSİ işçi alımı için başvurular ve istenen şartlar İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekler.
210 usta yardımcısı,
154 aşçı yardımcısı,
154 şoför,
140 düz işçi,
116 bakımcı-yağcı,
105 sürveyan,
69 sondaj işçisi,
66 treyler operatör yardımcısı,
64 laborant yardımcısı,
59 teknisyen,
58 topoğraf,
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni,
15 akaryakıtçı,
13 hidrolog yardımcısı,
7 jeofizik teknisyeni,
5 alet operatörü,
2 teknik ressam,
2 pompaj istasyonu operatörü,
Birer döşemeci yardımcısı,
Fotoğrafçı,
Kompresör operatörü.