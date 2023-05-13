DSİ Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, DSİ Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı.
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığına atama yapıldı.
Konuya ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre DSİ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta atandı.
DSİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ekinci'nin ataması gerçekleştirildi.