DSİ kura çekimi ne zaman? Kasım 2025 DSİ 1389 personel alımı ne zaman açıklanacak? soruları merak ediliyor. Alım için İşkur aracılığıyla başvuru yapanlar sonuçların ne zaman duyurulacağını merak ediyor.

DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Doğrudan noter kurası yöntemiyle gerçekleştirilecek 1.305 sürekli işçi alımı kapsamında süreç tamamen sınavsız şekilde yürütülecek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, İŞKUR tarafından kuruma bildirilen başvuru sahipleri içerisinden –öncelik hakkına sahip adaylar da dahil edilerek– ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bunun dört katı kadar da yedek aday belirlenecek. Bu adayların seçimi, herhangi bir sınav uygulanmaksızın, 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile kesinleşecek. Kura sonrasında belirlenen asıl adaylar kadrolara yerleştirilmek üzere çağrılacak; yedek adaylar ise ihtiyaç doğması halinde sırasıyla devreye alınacak.

KASIM 2025 DSİ 1389 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan, sınav yöntemi uygulanacak 84 sürekli işçi pozisyonu için süreç kısmen farklı işleyecek. Bu kadrolarda, Yönetmelik gereği sınava girecek adayların belirlenmesi yine noter kurasıyla yapılacak. İŞKUR tarafından kuruma iletilen başvuru listelerinde yer alan tüm adaylar –öncelik hakkı bulunanlarla ilgili işlemler kendi mevzuatına göre yürütülmek üzere– kura kapsamına dahil edilecek. Açık iş sayısının dört katı kadar asıl aday ile aynı sayıda yedek aday, tıpkı diğer grupta olduğu gibi 02 Mart 2026’da noter eşliğinde yapılacak kura sonucunda belirlenecek. Bu kura sadece sınava katılacak adayları tespit edecek; nihai yerleştirme, kurum tarafından yapılacak sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

Her iki alım sürecinde de noter denetiminde kura çekimi yapılması, başvurular arasında adalet ve şeffaflığın sağlanması amacıyla uygulanıyor. Belirlenen tarihte gerçekleştirilecek kura ile aday listeleri kesinleşecek ve ilgili aşamalara geçilecektir.