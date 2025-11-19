DSİ şoför alım başvurusu nasıl yapılır? İşkur DSİ şoför alım başvurusu Kasım 2025 araştırılıyor. DSİ 154 adet şoför alımı yapacak. Arazi şartlarında ekstra maaş ve mesai kazandıkları bilinen DSİ şoförü alımı için ise adaylar kolları sıvadı.

DSİ ŞOFÖR ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatına yönelik 1.389 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvuru sürecini başlattı. Başvurular 17‑21 Kasım 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un e‑Şube sisteminden yapılabiliyor. İş ilanlarında şoför kadrosu da yer alırken, noter kurasıyla atama yapılacak kadrolar arasında 154 şoför pozisyonu bulunuyor. Başvuru yapan adaylardan, evraklarını 8‑19 Aralık 2025 tarihleri arasında ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerine elden teslim etmeleri isteniyor. Kuraya katılmak için adayların gerekli belgeleri tam olarak sunmaları şart. Kura çekimi 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek ve asıl ile yedek adaylar belirlenecek. Adayların başvuru koşullarında genel şartlara ek olarak şoför için özel şartları da dikkatle incelemesi öneriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı personel planlaması kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere Sürekli İşçi statüsünde şoför alımı yapacağını duyurdu. Kasım ayı itibarıyla İŞKUR sistemi üzerinden erişime açılan ilanlar, kamu güvencesiyle çalışmak isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat kapısı araladı. Özellikle ağır vasıta ve yük taşıma alanında deneyimli sürücülere yönelik açılan kadrolar, kurumun saha faaliyetlerindeki iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Başvurular, İŞKUR’un resmi internet adresi (esube.iskur.gov.tr), e-Devlet kapısı veya ALO 170 iletişim hattı üzerinden elektronik ortamda kabul ediliyor. Adayların başvurularını tamamlayabilmeleri için ilgili sınıf sürücü belgesine (genellikle C, CE veya D sınıfı), SRC belgesine ve geçerli bir psikoteknik raporuna sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuru yapacak kişilerin askerlikle ilişiğinin bulunmaması, seyahat engelinin olmaması ve arazi şartlarında çalışmaya elverişli sağlık raporuna sahip olmaları aranan temel şartlar arasında yer alıyor.

DSİ’nin şoför alım süreci, adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. İŞKUR üzerinden başvurusu kabul edilen adaylar arasından, açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday kura ile seçilecek. Kura sonucunda ismi listeye giren adaylar, kurum tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınava (direksiyon sınavı) tabi tutulacak. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, adayların sistemdeki iletişim bilgilerini güncel tutmaları ve başvuru süresini kaçırmamaları konusunda uyarılar yapıldı.