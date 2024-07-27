DSİ’den Kayseri'deki kar kuyuları için karar: 2050'ye kadar kullanılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğün Kayseri'deki Karasaz grup kuyularının korumaya alınmasına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'deki Karasaz grup kuyuları, içme, kullanma ve endüstri suyu temini için 2050 yılına kadar kullanılacak.

Söz konusu içme suyu kuyuları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda koruma altına alındı.