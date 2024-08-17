DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: Enflasyon muhasebesiyle yatırım ve istihdam azalır

TAHİR AYGÜN

Hükümetin yasa değişikliği ile yılbaşından itibaren ticaret hayatına dahil ettiği ‘enflasyon muhasebesi’ beraberinde pek çok sıkıntı getirdi. Özellikle Türkiye’nin dört bir yanındaki mali müşavirler yaklaşık altı aydır konuyu gündemde tutmaya, düzenlemede değişiklik yapılmasına çalışıyor. Bu nedenle Ankara’da gerçekleştirilen dev mitingde hükümete seslenildi, düzenlemenin getirdiği iş yükü başta olmak üzere vergide adaletsizliği sağlayan unsurları hatırlatıldı. Hükümet kanadından ise düzenlemede değişiklik yapılacağına ilişkin çalışma yapılmadı.

Sanayiciler de tepkili

Düzenleme reel sektörü de vurdu. Enflasyonist ortam, baskılanan kur, maliyetlerin yüksekliği nedeniyle rekabet gücünü giderek yitiren sanayi kuruluşları bu düzenleme ile daha da zor duruma düştü. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu uygulamanın yatırımı azaltacağı, dolaylı olarak istihdam ve ihracatı etkileyeceğini hatırlattı. Kasapoğlu, “Sanayicinin girişim ve yatırım hevesi kırılmamalı” uyarısında bulundu. Düzenlemenin haksız vergi oluşturacağı, şirketlerin ayakta kalma gücünü düşüreceği de şikayetler arasında yer aldı.

‘Fazladan vergi yükü getirecek'

Hükümetin yasa değişikliği ile yılbaşından itibaren ticaret hayatına dahil ettiği ‘enflasyon muhasebesi’ beraberinde pek çok sıkıntı getirdi. Özellikle Türkiye’nin dört bir yanındaki mali müşavirler yaklaşık altı aydır konuyu gündemde tutmaya, düzenlemede değişiklik yapılmasına çalışıyor. Bu nedenle Ankara’da gerçekleştirilen dev mitingde hükümete seslenildi, düzenlemenin getirdiği iş yükü başta olmak üzere vergide adaletsizliği sağlayan unsurları hatırlatıldı. Hükümet kanadından ise düzenlemede değişiklik yapılacağına ilişkin çalışma yapılmadı.

Sanayicinin girişim hevesi kırılmasın

Düzenleme reel sektörü de vurdu. Enflasyonist ortam, baskılanan kur, maliyetlerin yüksekliği nedeniyle rekabet gücünü giderek yitiren sanayi kuruluşları bu düzenleme ile daha da zor duruma düştü. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu uygulamanın yatırımı azaltacağı, dolaylı olarak istihdam ve ihracatı etkileyeceğini hatırlattı. Kasapoğlu, “Sanayicinin girişim ve yatırım hevesi kırılmamalı” uyarısında bulundu. Düzenlemenin haksız vergi oluşturacağı, şirketlerin ayakta kalma gücünü düşüreceği de şikayetler arasında yer aldı.

Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada; “Enflasyon muhasebesi, işletmelerin finansal tablolarından bilançoya yansıtılmıştı. Ancak bu uygulama finansal tablolarda vergisel etki yaratmıyordu. Yani enflasyon karının ve zararının vergisel boyutu yoktu. Ancak; ilgili kanun ve tebliğler gereğince uygulanacak enflasyon muhasebesi ile finansal tablolara gelir ve gider etkisi taşınmak istendiğini görüyoruz. Uygulamanın; finansal tabloları ve özkaynakları güçlü olan, yabancı kaynaklar yerine, özkaynaklarla çalışan firmalar açısından gider etkisi, yabancı kaynaklarla çalışan firmalar açısından ise gelir etkisi yaratacağı ortada. Bu uygulamanın sonucu olarak, özkaynak yapısı güçlü olan firmalar enflasyon düzeltme zararı nedeniyle esas faaliyetlerinden kaynaklı kazançlarından da vergi ödemeyecek. Ancak, öz kaynak yapısı zayıf, aktif unsurlarını borçlanarak gerek finans kesiminden gerekse ortaktan finanse eden firmalarımız ise, enflasyon düzeltme karı yazarak fazladan vergi ödemek zorunda kalacak” ifadelerine yer verdi.

Mevcut yapıyı koruyamayız

Uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen DSO Başkanı Selim Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Karlılıkların düştüğü, kredi ve finansmana erişimin zor olduğu bir dönemden geçen firmalarımızın bir de enflasyon muhasebesi etkisinden dolayı vergi ödemesi, işletmelerimizin yükünü tırmandıracak. Tüm olumsuz koşullara rağmen üretime devam etmeye çalışan işletmelerimiz yeni bir sorumlulukla karşı karşıya kalacak. Bu uygulama; yeni yatırımları azaltacaktır. Dolayısıyla istihdamımızı ve ihracatımızı olumsuz da etkileyecektir. Öte yandan, yatırım aşamasında bulunan bazı firmalarımız henüz bir kazanç elde etmeden vergi ödemek zorunda bırakılacak. Sanayicilerin artan işgücü ve finansman maliyetleri ile karşı karşıya olduğu ve daralan ekonominin hissedildiği bir dönemde yatırım yapmış ancak, henüz para kazanmamış işletmelerin, kazanmadan vergi ödemesi de haksız bir uygulama olacaktır. Yapılan son düzenlemeler, üretim potansiyelimizi artırma hedefimizi sekteye uğratacağı gibi mevcudu korumamızı dahi zorlaştıracak. Yatırım ve üretim iklimini olumsuz etkileyecek bu durumun içerisinde sanayicilerimizin tek başına bu yükü sırtlanması mümkün değildir.Dönüşüm ve adaptasyon sürecine ihtiyacımız var. Tüm bu gerekçelerle, biz sanayiciler açısından olumsuz sonuçları doğuracak olan bu uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini, enflasyon muhasebesinin yıllık uygulanmasının daha yerinde olacağını da ifade etmek istiyorum."

Uygulama yeniden gözden geçirilsin

Uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen DSO Başkanı Selim Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Karlılıkların düştüğü, kredi ve finansmana erişimin zor olduğu bir dönemden geçen firmalarımızın bir de enflasyon muhasebesi etkisinden dolayı vergi ödemesi, işletmelerimizin yükünü tırmandıracak. Tüm olumsuz koşullara rağmen üretime devam etmeye çalışan işletmelerimiz yeni bir sorumlulukla karşı karşıya kalacak. Bu uygulama; yeni yatırımları azaltacaktır. Dolayısıyla istihdamımızı ve ihracatımızı olumsuz da etkileyecektir. Öte yandan, yatırım aşamasında bulunan bazı firmalarımız henüz bir kazanç elde etmeden vergi ödemek zorunda bırakılacak. Sanayicilerin artan işgücü ve finansman maliyetleri ile karşı karşıya olduğu ve daralan ekonominin hissedildiği bir dönemde yatırım yapmış ancak, henüz para kazanmamış işletmelerin, kazanmadan vergi ödemesi de haksız bir uygulama olacaktır. Yapılan son düzenlemeler, üretim potansiyelimizi artırma hedefimizi sekteye uğratacağı gibi mevcudu korumamızı dahi zorlaştıracak. Yatırım ve üretim iklimini olumsuz etkileyecek bu durumun içerisinde sanayicilerimizin tek başına bu yükü sırtlanması mümkün değildir. Dönüşüm ve adaptasyon sürecine ihtiyacımız var. Tüm bu gerekçelerle, biz sanayiciler açısından olumsuz sonuçları doğuracak olan bu uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini, enflasyon muhasebesinin yıllık uygulanmasının daha yerinde olacağını da ifade etmek istiyorum."