DSÖ'den deprem için 'yüksek seviye acil durum' ilanı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün gerçekleştirdiği toplantısında, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler ile ilgili sunum gerçekleştirildiğini açıkladı. Söz konusu toplantının ardından açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, 3. seviye acil durum ilan edildiğini belirtti. Kluge ayrıca, açıklanan seviyenin en yüksek acil durum olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Dr. Hans Kluge konuya yönelik yaptığı açıklamada, “Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü ayrıca, Örgüt'ün Avrupa ekiplerinin Gaziantep, Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösterdiğini belirterek “Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren üye devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum” dedi.

3. seviye acil durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak tanımlanmakta ve DSÖ’nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına gelmektedir.