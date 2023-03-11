DSP: 14 Mayıs’taki seçimlere katılma kararı aldık

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Genel Merkezi'nde düzenlenen Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Aksakal, Başkanlık Kurulunun Genel Başkan olarak kendisine tam yetki verdiğini söyledi.

Toplantıda, yetki ve değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Aksakal, "Siyasi Partiler Yasası, seçim yasaları gereği seçimlere katılıp katılmama kararının Parti Meclisi tarafından alınması ve milletvekilleri adaylarımızı hangi yöntemle belirleyeceğimizin kararının alınması gerekiyordu. Bugün Parti Meclisimizde 14 Mayıs 2023'teki seçimlere katılma kararı aldık." dedi.

Milletvekili adaylarının merkez yoklaması ile belirleneceğini aktaran Aksakal, Parti Meclisi toplantısında tüm gelişmelerin değerlendirildiğini kaydetti. Aksakal, DSP olarak bugüne kadar herhangi bir ittifak ile görüşmediklerini ifade ederek "Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi." dedi.

DSP'nin seçimlere katılacak yeterliliğinin olduğunu belirten Aksakal, “Bundan sonraki süreçte olası bir görüşme talebinde, Genel Başkan olarak dün başkanlık kurulumuzun vermiş olduğu yetkiyi parti meclisimizde oy birliğiyle onaylayarak artık seçimlerin sath-ı mailine girmiş oluyoruz.” diye konuştu.