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DSP, seçimde Erdoğan'ı destekleyecek

DSP lideri Aksakal, 14 Mayıs seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "DSP olarak Erdoğan'ın desteklenmesi konusunda görüş oluşturduk." dedi.

Haber Merkezi
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DSP, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını duyurdu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP olarak Erdoğan'ın desteklenmesi konusunda görüş oluşturduk." dedi.

Aksakal ayrıca seçime AK Parti listelerinden gireceklerini açıkladı.

 

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