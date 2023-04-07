DSP, seçimde Erdoğan'ı destekleyecek
DSP lideri Aksakal, 14 Mayıs seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "DSP olarak Erdoğan'ın desteklenmesi konusunda görüş oluşturduk." dedi.
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DSP, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını duyurdu.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP olarak Erdoğan'ın desteklenmesi konusunda görüş oluşturduk." dedi.
Aksakal ayrıca seçime AK Parti listelerinden gireceklerini açıkladı.
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