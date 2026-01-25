Duayen gazeteci Reha Öz yaşamını yitirdi

79 yaşındaki Reha Öz'ün yanlız yaşadığı Didim'deki evinde ölü bulunduğu belirtildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Reha Öz’ün vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlandı.

Mesajda “Değerli meslektaşımız Reha Öz’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet eden Reha Öz’ün ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.” denildi.

Cenazesi Töreni ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacak.

Reha Öz kimdir?

Reha Öz, 1948 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde tamamladı ve 1973 yılında mezun oldu.

Gazetecilik kariyeri

Meslek hayatına Cumhuriyet Gazetesi’nde başlayan Reha Öz, ilk olarak spor servisinde görev yaptı. Daha sonra gazetenin istihbarat bölümünde çalışarak gazetecilik kariyerini bu alanda sürdürdü.

Aldığı ödüller

Reha Öz, 1975 yılında “1951’den 1974’e dünya güreşinde türkler” başlıklı yazı dizisiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Spor İnceleme Dalı’nda başarı ödülüne layık görüldü. 1978 yılında ise aynı kurum tarafından düzenlenen yarışmada “çırak denen ağır işçiler” adlı çalışmasıyla inceleme ödülü aldı.

1982 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Yılın Gazetecisi Yarışması’nda, “abdi ipekçi cinayeti dosyası” ve “hapı yutanlar” başlıklı yazılarıyla inceleme-araştırma dalında başarı ödülü kazandı.

Reha Öz’ün “kitabın öyküsü” adlı çocuk romanı 1979 yılında yayımlandı.

Sürekli basın kartı sahibi olan Reha Öz, iki çocuk babasıydı.