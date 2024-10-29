Dubai Çikolatası çılgınlığı: 578 bin paylaşım yapıldı, hırsızlığı başladı

Son bir ayda sosyal medyada çikolatayla ilgili yapılan her 10 paylaşımdan 9’unun konusu Dubai Çikolatası oldu. Kullanıcılar arasında hızla yayılan bu yeni trend, “Ev yapımı Dubai Çikolatası” tariflerinde patlamaya neden oldu. Britanyalı-Mısırlı girişimci Sarah Hamouda ve Filipinli şef Nouel Catis Omamalin'in “geleneksel tatlar ile yenilikçi bir çikolata yapma” fikrinden doğan Dubai Çikolatası, dünya genelinde adeta bir sosyal medya çılgınlığına dönüşmüş durumda. Dubai'de yaşayan 2.1 milyon takipçili gurme ve TikTok fenomeni Maria Vehera'nın sosyal medyada popüler bir akıma dönüşen deneyim videosu, Dubai Çikolatası’na can suyu oldu. Vehera’nın arabasında çektiği ve çikolata barını tadarak en doğal deneyimini anlattığı ilk videonun izlenme sayısı şimdiden 90 milyona yaklaşmak üzere.

Sosyal medyada pek çok içerik ve paylaşıma konu olan Dubai Çikolatası, dünya genelinde yarattığı etki ile gıda başta olmak üzere pek çok sektöre ilham kaynağı olmuş durumda. Peki, dünya genelinde özellikle gençler arasında yayılan Dubai Çikolatası akımına kapılan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de durum ne? Konuyla ilgili sosyal medyada kaç paylaşım yapıldı? Kullanıcılar bu tatlı lezzeti daha çok hangi yönüyle konuştu?

Haber Global'de yer alan Medya Takip Merkezi’nin verilerine göre; 16 Eylül 16 Ekim 2024 tarihleri arasını kapsayan 30 günlük süreçte, çikolata ile ilgili yapılan 640 bin 700 paylaşımın 578 bin 300’ünün sadece Dubai Çikolatası’yla ilgili. Çikolata ile ilgili tüm postların yüzde 90’ını tek başına oluşturan Dubai Çikolatası hakkındaki sosyal medya paylaşımlarının konu dağılımına bakıldığında ise “Ev yapımı Dubai Çikolatası tarifi” başlığının en çok konuşulan konu olduğu ortaya çıkıyor.

Dubai Çikolatası hırsızlıkları yapılmaya başlandı

Yılbaşından bu yana sadece Instagram’da #dubaichocolate etiketiyle 68 bini aşkın paylaşım yapıldığı görülürken, gözler akımın bundan sonraki seyrine çevrilmiş durumda. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Dubai Çikolatası akımı sonrası, markaların toplumda oluşan ilgi ve beklentiyi ticari olarak değerlendirmeye de başladı. Öyle ki çoğu firma, menülerine Dubai Çikolatası'nı ekledi. Eminönü'nde 150 TL'den satılmaya başlanan bu çikolata çılgınlığı sürerken, hırsızlık haberleri de gelmeye başladı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir grup genç girdikleri marketten Dubai Çikolatası çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların çikolataları ceplerine doldurdukları görüldü. Fiyatları 200 TL ile 1.000 TL arasında değişen bu çikolatayı sunan firmalarındaki uzun kuyruklar haberlerde de sık sık gündem oldu. Kimilerine göre de bu durum sosyal medya popüleritesindeki pastadan bir dilim almaktan farksız ve yakın zamanda sönümlenecek.