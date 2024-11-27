  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dubai çikolatası için resmi denetim kararı alındı
Takip Et

Dubai çikolatası için resmi denetim kararı alındı

Dünyada Dubai çikolatası popülerliği devam ederken Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Libya ve Azerbaycan'a ihraç edilecek Dubai çikolatasının iç kreması için resmi denetim başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dubai çikolatası için resmi denetim kararı alındı
Takip Et

Alınan numunelerde aflatoksin analizi yapılarak, çikolata iç kremasının Türk gıda mevzuatına ve uluslararası standartlara uygunluğu onaylandı. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden yürütülen işlemlerin ardından, sağlık sertifikası düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya ve Azerbaycan'a ihraç edilecek Dubai çikolatasının iç kreması için resmi denetim gerçekleştirdi. Türkiye'nin gıda güvenliğindeki kararlılığı doğrultusunda yapılan denetimde, ürünlerin üretim ve depolama süreçleri titizlikle incelendi.

Dubai çikolatasının iç kreması, ihracat için gerekli tüm şartları yerine getirerek uluslararası pazarlara gönderilmeye hazır hale geldi. Türkiye'nin değerleriyle dünyaya açılan ürünler hem milli ekonomiye katkı sağlıyor hem de güvenilir Türk damgasını uluslararası alanda güçlendiriyor” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık o markaları duyurdu: Peynirde nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi! İşte yeni ifşa listesiBakanlık o markaları duyurdu: Peynirde nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi! İşte yeni ifşa listesiEkonomi
Bitlis 4.3 ile sallandı... Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olurBitlis 4.3 ile sallandı... Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: Bugün evlerini kullanmasalar iyi olurGündem
ÖTV'siz araç alımında detaylar belli oldu: İşte tüm merak edilenler...ÖTV'siz araç alımında detaylar belli oldu: İşte tüm merak edilenler...Ekonomi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Otobüslere kamera, moto kuryelere düzenleme geliyorBakan Uraloğlu açıkladı: Otobüslere kamera, moto kuryelere düzenleme geliyorGündem

 

Gündem
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Milletlerarası imzalanan 6 anlaşma Resmi Gazete'de
Milletlerarası imzalanan 6 anlaşma Resmi Gazete'de
Eski vekil intihara kalkıştı: Durumu ciddi
Eski vekil intihara kalkıştı: Durumu ciddi
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: SGK yurt dışından ilaç temin edecek
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: SGK yurt dışından ilaç temin edecek
İşte en düşük emekli maaşı için belirlenen üç rakam!
İşte en düşük emekli maaşı için belirlenen üç rakam!
56 ilde operasyon: 166 şüpheli yakalandı!
56 ilde operasyon: 166 şüpheli yakalandı!