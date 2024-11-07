Dubai çikolatası Meclis gündeminde: Risk büyük önlem alın

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Dubai çikolatası tüketimine sert tepki gösterdi. Halk sağlığının korunması adına iktidarı harekete geçmeye çağıran Barut, uzmanların Dubai çikolatası ile ilgili yaptığı 'risk' uyarılarına dikkat çekerek, "Lüks ve aşırı tüketim çılgınlığını engellemek için, özellikle halk sağlığını korumak adına iktidarın önlem alması şart" dedi.

"Halkımızın sağlığını riske atıyor"

Barut, "Ülkemizde ve dünya genelinde son dönemde adeta bir Dubai Çikolatası çılgınlığı yaşanıyor. Sürekli reklam ve tanıtımlarla pompalanan bu çılgınlık, lüks tüketimi özendirip halkımızı derin bir çıkmaza sürüklüyor. Özellikle çocuklar arasında yayılan bu ürkütücü durum, hem yavrularımızın hem de halkımızın sağlığını da riske atıyor" diye konuştu.

Dubai çikolatasıyla ilgili uzmanların dile getirdiği uyarıları anımsatarak çözüm bulunup gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Barut, şunları kaydetti:

"Uzmanlar, Dubai çikolatası içeriğiyle ilgili oluşabilecek küf ve aflatoksinin, insan sağlığı üzerinde ciddi tehlikeler oluşturduğunu belirtiyor. Uzmanlar, 'Aflatoksin maruziyeti, akut ve kronik zehirlenmelere yol açabilir.

Karaciğer hasarı, sarılık, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve ölüme kadar varabilen sonuçlar ortaya çıkabilir, karaciğer kanseri riskini artırır' diye uyarıyor. Gelin bu sesi duyun! Lüks ve aşırı tüketim çılgınlığına karşı, özellikle de halk sağlığının korunması için iktidarın harekete geçmesi gerekiyor."