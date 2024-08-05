  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Düğün gecesi feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
Takip Et

Düğün gecesi feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yeni evlenen gelin ve damat hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Düğün gecesi feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
Takip Et

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğünleri yapılan Emet ilçesi, Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer (23) ve eşi Havvanur Biltekin, gece saatlerinde 07 AFU 428 plakalı araçla seyir halindeyken Emet ilçesi, Kovalı mevkiinde 35 FU 930 plakalı araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı. Genç çiftin cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gündem
AK Parti’den insan hakları programı! Dersler bugünden itibaren başlıyor
AK Parti’den insan hakları hamlesi! Dersler bugünden itibaren başlıyor
Hesaplarında 91 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı
Hesaplarında 91 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem
Kabine bugün toplanıyor: Instagram yasağı da masada
Kabine bugün toplanıyor: Instagram yasağı da masada
CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na Asu Kaya seçildi
CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na Asu Kaya seçildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor