  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Düğün salonunda disko topu gelin ve 2 davetlinin üzerine düştü
Takip Et

Düğün salonunda disko topu gelin ve 2 davetlinin üzerine düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kına gecesi sırasında disko topunun düşmesi sonucu aralarında gelinin de olduğu 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Düğün salonunda disko topu gelin ve 2 davetlinin üzerine düştü
Takip Et

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan bir düğün salonunda avukat B.M. (28) ve eczacı B.S'nin (28) kına gecesi sırasında hareketli disko topu (aynalı küre) yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

Küre, düştükten sonra pistte dans eden gelin ve 2 misafire çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan gelin B.S. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi, diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gündem
10 ilde 11 ayrı organize uç örgütüne operasyon: 86 kişi tutuklandı
10 ilde 11 ayrı organize uç örgütüne operasyon: 86 kişi tutuklandı
İstanbul Boğazı’nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı
İstanbul Boğazı’nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı
AFAD duyurdu: Burdur'da deprem
AFAD duyurdu: Burdur'da deprem
Bahçeli'den mesaj: Barış tek kanatlı bir kuş değildir
Bahçeli'den mesaj: Barış tek kanatlı bir kuş değildir
Üç ilde yeni bölge idare mahkemesi kuruluyor
Üç ilde yeni bölge idare mahkemesi kuruluyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e 'ara seçim' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e 'ara seçim' tepkisi