  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Düğün salonunda karbonmonoksit zehirlenmesi: 46 kişi hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Düğün salonunda karbonmonoksit zehirlenmesi: 46 kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bir düğün salonunda düzenlenen nişan törenine katılan davetliler karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda 46 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Düğün salonunda karbonmonoksit zehirlenmesi: 46 kişi hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Olay, 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre salonda gerçekleştirilen nişan merasimi sırasında davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Düğün salonunda karbonmonoksit zehirlenmesi: 46 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde davetlilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren toplam 46 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.