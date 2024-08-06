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Düğün yolunda feci kaza! 2'si ağır çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne giden minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2'si ağır, toplam 13 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Düğün yolunda feci kaza! 2'si ağır çok sayıda yaralı var
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Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne gidenlerin bulunduğu 03 SN 422 plakalı minibüs, Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda karşı şeride geçerek, 50 AED 856 plaka otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

2'si ağır 13 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste sıkışan bazı yaralılar ekiplerce çıkarıldı.

Kazada her iki araçta bulunan ve yaralanan 2'si ağır 13 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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