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Düğün yolunda korkunç kaza! 4 kişi yaşamını yitirdi

Batman Kozluk karayolu Samanyolu köyü yakınlarında TIR ile pikabın kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Düğün yolunda korkunç kaza! 4 kişi yaşamını yitirdi
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Batman'da TIR ile pikapın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

TIR sürücüsü kontrolden çıktı 

Batman-Kozluk karayolu Devecik mevkisinde yolun tek şeritte düştüğü bölümde 06 FC 6240 plakalı pikap ile 23 BF 009 plakalı tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Aynı aileden 4 kişi öldü

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler’in hayatını kaybettiğini, tır sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

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