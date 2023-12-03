Düğünde yolu kapatıp rastgele ateş açtılar

Bursa-Mudanya yolu Tepedevrent mevkiinde yolun ortasında duran araçlar iki şeridi kapattı. Oynamaya başlayan konvoydaki vatandaşlar, trafiğe aldırış etmedi. Gelin ve damat oynarken bir araç lastiği yakılan anlar kameralara yansıdı.



Diğer bir görüntüde ise Mevlana Mahallesi Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan düğün konvoyundakiler, ışıklarda meşale yakıp silahla havaya rastgele ateş etti.