Düğüne geldim demişti! Hilal'in katilinin kampüse giriş görüntüleri ortaya çıktı

Rumeli Hisarı'ndaki üniversitenin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda, 30 Ağustos'ta Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş'un, cinayet öncesinde kampüse aracıyla girişine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.



Kurtuluş'un cinayet günü otomobiliyle kampüsün girişine geldiği, bu sırada önünde bulunan hafif ticari aracın güvenlikten onay aldıktan sonra içeriye girdiği görüntülerde yer alıyor.

Kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca kullandığı belirlendi

Polis ekipleri tarafından yürütülen incelemelerde, Ayberk Kurtuluş’un olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu ve kuru sıkıdan çevrilerek ateşli silaha dönüştürüldüğü tespit edildi.

Olayın yaşandığı üniversite kampüsünde Hilal Özdemir’in bir kafede yarı zamanlı çalıştığı, Ayberk Kurtuluş’un ise güvenlik görevlilerini yanıltarak kampüs içerisine giriş yaptığı anlaşıldı.

24 suç kaydı bulundu

Yapılan incelemelerde, Ayberk Kurtuluş’un daha önce 24 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güvenlik noktasını iki kez kontrolsüz geçti

Gündüz saatlerinde kampüs içerisinde Hilal Özdemir ile Ayberk Kurtuluş arasında bir tartışma yaşandığı, bu esnada üçüncü bir kadının Kurtuluş’u itmesi üzerine şüphelinin aracına binerek kampüsten ayrıldığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde aynı aracıyla yeniden kampüse dönen Ayberk Kurtuluş’un, güvenlik görevlilerine “düğüne geldim” dediği ve ikinci kez üst araması yapılmadan içeri alındığı tespit edildi. Ardından Hilal Özdemir’i yanına çağıran Kurtuluş’un çıkan tartışmada genç kadının başına bir el ateş ederek ölümüne neden olduğu, daha sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği belirlendi.