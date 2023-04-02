Dümeni kilitlenen yük gemisi, karaya oturdu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, dümeni kilitlenen yük gemisi karaya oturdu.
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Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Gürcistan'ın Poti Limanı'na giden Antigua Barbuda bayraklı Maren adlı konteyner gemisi Alayazı köyü mevkisinde karaya oturdu.
Dümen kilitlenmesi nedeniyle kıyıya sürüklendiği öğrenilen gemi için TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgede tedbir amaçlı kontrollerini sürdürüyor.
Öte yandan geminin su almadığı ve gemiyi çekmek üzere römorkörün bölgeye geleceği bildirildi.