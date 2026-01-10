Dün gece gözaltına alınmıştı! Can Yaman serbest bırakıldı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturmasında dün gece gözaltına alınan oyuncu Can Yaman serbest bırakıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Can Yaman'ın üzerinden uyuşturcu madde çıktığı iddia edilmişti.
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul’daki dün gece 9 ayrı gece kulübüne operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 ünlü isim gözaltına alınmıştı.