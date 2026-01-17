Dün ifade verirken bayılmıştı, ünlü oyuncu bugün tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında dün 18 isim gözaltına alındı.

Savcılık gözaltı gerekçesi olarak, "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" iddialarını yöneltti. Soruşturma kapsamında oyuncular Çağla Boz ve Melis Sabah ile Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın'ın olduğu 5 yeni isim daha gözaltına alındı. Aralarında eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in de bulunduğu toplam 23 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Karan ve Sabah dahil 13 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 9 kişi hakkında adlî kontrol kararı verildi.

Sulh ceza hâkimliğine sevk edilmesinin ardından bayılan ve hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın'ın gözaltı süresinin bir gün uzatıldığı ve Taşkın hastaneden çıktıktan sonra sorgusunun tamamlanacağı bildirilmişti.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Nazlıcan Taşkın, bugün hâkimliğe çıkarılmak üzere yeniden adliyeye sevk edildi. Taşkın çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.