Dün tahliye edilen İlave TV muhabiri ve sahibi Arif Kocabıyık bugün tutuklandı

İlave TV hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, Z Dayı isimli YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında konuşurken kendisine "Düne kadar buralarda soytarılık yapıyordun, neredeyse milletvekili oluyordun" diyen vatandaşa, "Soytarı senin gibilerine denir, saraydakine denir, saraydakileri mutlu edene denir" demişti.

Serbest bırakıldığı ertesi gün gözaltına alındı

Arif Kocabıyık söz konusu video sonrasında gözaltına alındı, daha sonra da cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı. Yedi günlük tutukluluk sonrasında dün tahliye olan Kocabıyık bugün yeniden gözaltına alındı.

Kocabıyık’ın avukatı Ömer Furkan Dağ, gözaltı kararını “Hukuku ayaklar altına almaya devam!” sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

Av. Dağ, savcının, Kocabıyık’ın bir ay önce ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı iki dosyayı gerekçe göstererek kesin nitelikteki tahliye kararına itiraz ettiğini belirtti. Mahkemenin bu itirazı reddettiğini söyleyen Dağ, “Bunun üzerine savcı kendisi gözaltı kararı aldı” ifadelerini kullandı.

Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif’in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek KESİN nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı… https://t.co/swvt2MDCkY — Av. Ömer Furkan DAĞ (@omerfurkandag) May 14, 2025

Avukatı tutuklandığını duyurdu

Av. Dağ daha sonra Kocabıyık’ın savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini ve tutuklandığını açıkladı.