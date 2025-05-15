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Dün tahliye edilen İlave TV muhabiri ve sahibi Arif Kocabıyık bugün tutuklandı

Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık, dün tahliye edilmesinin ardından bugün yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Haber Merkezi
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Dün tahliye edilen İlave TV muhabiri ve sahibi Arif Kocabıyık bugün tutuklandı
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İlave TV hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, Z Dayı isimli YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında konuşurken kendisine "Düne kadar buralarda soytarılık yapıyordun, neredeyse milletvekili oluyordun" diyen vatandaşa, "Soytarı senin gibilerine denir, saraydakine denir, saraydakileri mutlu edene denir" demişti.

Serbest bırakıldığı ertesi gün gözaltına alındı

Arif Kocabıyık söz konusu video sonrasında gözaltına alındı, daha sonra da cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı. Yedi günlük tutukluluk sonrasında dün tahliye olan Kocabıyık bugün yeniden gözaltına alındı.

Kocabıyık’ın avukatı Ömer Furkan Dağ, gözaltı kararını “Hukuku ayaklar altına almaya devam!” sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

Av. Dağ, savcının, Kocabıyık’ın bir ay önce ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı iki dosyayı gerekçe göstererek kesin nitelikteki tahliye kararına itiraz ettiğini belirtti. Mahkemenin bu itirazı reddettiğini söyleyen Dağ, “Bunun üzerine savcı kendisi gözaltı kararı aldı” ifadelerini kullandı.

Avukatı tutuklandığını duyurdu

Av. Dağ daha sonra Kocabıyık’ın savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini ve tutuklandığını açıkladı. 

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