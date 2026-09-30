Dün tutuklanan YENİ Parti Konya İl Başkanı Türktaş istifa etti
YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Ankara merkezli yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında dün tutuklanmasının ardından istifa etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, 26 Eylül Cumartesi günü Ankara merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Konya’nın Ereğli ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Ankara’ya götürülen Türktaş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 29 Eylül’de tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Türktaş, tutuklanmasının ardından istifa etti.