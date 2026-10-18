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Dündar Ziya Gültekin’in ölümüne ilişkin soruşturmada makam şoförü tutuklandı

Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı.

Haber Merkezi
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Dündar Ziya Gültekin’in ölümüne ilişkin soruşturmada makam şoförü tutuklandı
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Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi, “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklandı.

Çilimli cezaevi’ne gönderildi

Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken trafik kazası geçirmişti. Kazada Gültekin hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Düzceli Muhabir adlı sosyal medya hesabının aktardığına göre, yaklaşık 8 yıldır Üsküdar Belediyesi’nde görev yaptığı öğrenilen Kiremitçi, tutuklanmasının ardından Düzce’deki Çilimli Cezaevi’ne gönderildi.

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