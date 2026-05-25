Dünya basını CHP'deki krizi manşetlere taşıdı: "Yargı müdahalesi ve demokrasi testi'

CHP Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi Al Mayedeen’den The Guardian’a, The Economist’ten BBC'ye kadar çok sayıda uluslararası yayın kuruluşu tarafından ele alındı.

CNN: Türkiye'de son yılların en dikkat çekici siyasi krizlerinden

CNN, bu haberi "Türkiye’de muhalefet krizinde ciddi bir tırmanış" olarak değerlendirdi. CNN, "söz konusu sürecin muhalefet çevrelerince 'yargı müdahalesi ve demokrasi testi' olarak değerlendirildiğini" belirtti.

Haberde "CHP’de yaşanan krizin, parti içi bir çekişmenin ötesine geçerek Türkiye’de demokrasi, yargı bağımsızlığı ve siyasi rekabet tartışmalarının odağına yerleştiği" yorumuna yer verildi.

"Özel ve destekçilerinin, mahkeme kararını tanımadıkları, iktidar kanadının ise yargının bağımsız biçimde hareket ettiğini savunduğu" yazıldı.

WP: CHP Genel Merkezi krizi, demokrasi ve hukuk devleti tartışmalarının parçası

Washington Post (WP) gazetesi de "Türkiye’de muhalefet ile devlet kurumları arasındaki gerilimin sertleşmesi" olarak yorumladı.

"CHP Genel Merkezi çevresinde günler süren bir 'direniş' atmosferi oluştuğunu, destekçilerin binayı otobüsler ve çeşitli eşyalarla barikat altına aldığını" ifade eden gazete, "Ankara’daki krizin, yalnızca CHP içindeki liderlik mücadelesi olarak değil, Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve muhalefetin siyasi hareket alanına ilişkin daha geniş bir tartışmanın parçası olarak değerlendirildiğini" kaydetti.

Al Mayadeen: CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle muhalefet-iktidar krizinde yeni aşama

Lübnan merkezli haber televizyon kanalı Al Mayadeen, "CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesini, Türkiye’de derinleşen muhalefet krizinin yeni aşaması" olarak değerlendirdi.

BBC: CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi Türkiye'de siyasi krizi derinleştirdi

BBC, "Ankara’da CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesini Türkiye’de muhalefet üzerindeki baskı tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan büyük bir siyasi kriz olarak" yorumladı. BBC, "CHP Genel Merkezi’nde günler süren bir kuşatma ve direniş yaşandığını, destekçilerin binayı terk etmeyi reddettiğini, polis müdahalesiyle bu sürecin zor kullanılarak sona erdirildiğini" bildirdi.

The Economist: CHP liderlik krizi Türkiye'de demokrasi tartışmalarını derinleştirdi

The Economist, "Bir Türk mahkemesi muhalefet liderini görevinden uzaklaştırdı" başlıklı yazısında süreci Türkiye’de demokrasi ve siyasi düzen açısından kritik bir kırılma olarak değerlendirdi.

Haberde "CHP’nin son yıllarda yerel seçimlerde elde ettiği başarılarla iktidar için ciddi bir rakip haline geldiği, bu nedenle yaşanan gelişmelerin Türkiye’de siyasi rekabetin yeniden şekillenmesi olarak görüldüğü" belirtildi.

The Guardian: Türkiye'de seçim rekabeti adım adım daralıyor

The Guardian gazetesinin editoryal yazısında "Ankara’daki CHP krizi ve parti genel merkezine yönelik polis müdahalesini Türkiye’de daha geniş bir demokratik gerileme ve seçim rekabetinin yeniden şekillendirilmesi" çerçevesinde değerlendirdi.

La Stampa: CHP krizi Türkiye'de güç konsolidasyonu tartışmalarını büyütüyor

La Stampa, CHP’de yaşanan son gelişmeler ile parti genel merkezine yönelik polis müdahalesini, "Türkiye’de daha geniş bir siyasi yeniden yapılanma sürecinin parçası" olarak yorumladı.

Yazıda ayrıca, bu gelişmelerin Türkiye iç siyasetiyle sınırlı olmadığı, Avrupa Birliği, NATO ilişkileri, göç politikaları ve bölgesel güvenlik bağlamında da önem taşıdığı vurgulandı.