Dünya gazeteleri çerçeve yasanın kabulünü nasıl gördü?

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin PKK’nın silahsızlandırılması ve örgüt mensuplarının topluma yeniden kazandırılmasına ilişkin yasal çerçeveyi kabul etmesi, uluslararası basında Türkiye’nin 40 yılı aşkın çatışmayı sona erdirme girişiminde önemli bir eşik olarak değerlendirildi.

562 milletvekilinin katıldığı oylamada 468 milletvekili düzenleme lehinde, 88 milletvekili aleyhinde oy kullandı, 6 milletvekili ise çekimser kaldı.

Uluslararası yayınların büyük bölümü yasayı “tarihi” veya “dönüm noktası niteliğinde” olarak tanımladı. Bununla birlikte, düzenlemenin tek başına kapsamlı bir barış anlamına gelmediği ve sürecin önünde hâlâ önemli siyasi sorunların bulunduğu vurgulandı.

Oksijen'in derlediği haberlerde özellikle Abdullah Öcalan’ın düzenlemenin dışında bırakılması, Kürtlerin siyasi ve kültürel haklarına ilişkin taleplerin karşılanmamış olması, PKK’nın silahsızlanmasının Irak ve Suriye’de yaratabileceği sonuçlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi geleceği üzerinde duruldu.

Reuters: Tarihi yasa, ancak çözülmemiş siyasi sorunlar var

Reuters, Meclis’te kabul edilen düzenlemeyi PKK’nın tasfiyesi için hukuki çerçeve oluşturan tarihi veya dönüm noktası niteliğinde bir yasa olarak tanımladı.

Ajans, 468 milletvekilinin desteğini alan düzenlemeyi, Abdullah Öcalan’ın Şubat 2025’te yaptığı silah bırakma çağrısından bu yana Ankara’nın attığı en somut adım olarak değerlendirdi.

Haberde, sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te Öcalan’a yönelik beklenmedik açılımıyla başladığı, ardından Öcalan’ın silah bırakma çağrısının geldiği hatırlatıldı.

Reuters’ın haberindeki asıl vurgu ise yasanın "henüz çözmediği" sorunlarda toplandı. Düzenlemenin Kürtlerin daha geniş siyasi ve kültürel hakları, terörle mücadele yasalarında yapılması beklenen değişiklikler ve Öcalan’ın gelecekteki statüsü gibi temel meseleleri açıkta bıraktığı belirtildi.

New York Times: Yasa Demirtaş için de bir yol açabilir

New York Times, Meclis’te 468’e karşı 88 oyla kabul edilen düzenlemeyi, Türkiye’nin PKK ile yürüttüğü barış sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirdi. 2024’te başlayan sürecin 40 yılı aşkın çatışmayı sona erdirmeyi hedeflediği ve yasanın bu sürece hukuki zemin sağladığı belirtildi.

Haberde, düzenlemenin PKK mensuplarının Türkiye’ye dönüşünü kolaylaştırabileceği ve bazı mahkûmların cezalarının askıya alınabileceği aktarıldı. Sürecin, PKK’nın silahsızlandığının MGK tarafından doğrulanmasına bağlı olduğu ve uygulamayı denetlemek için hükümet yetkilileri ile MİT Başkanı’nın yer aldığı bir komite kurulacağı kaydedildi.

Yasanın genel af niteliği taşımadığı, cinayet gibi ağır suçları kapsam dışı bıraktığı ve bu nedenle Abdullah Öcalan’ın düzenlemeden yararlanamayacağı vurgulandı.

Öcalan’ın geçen yıl PKK’ya silah bırakma çağrısı yaptığı, PKK’nın da bu çağrıya uyacağını açıkladığı hatırlatıldı.

New York Times ayrıca düzenlemenin Selahattin Demirtaş için olası bir serbest kalma yolu açabileceğini, ancak hükümetin bu konuda net bir açıklama yapmadığını aktardı.

Haberde hem milliyetçi çevrelerin hem de PKK’nın yasaya eleştirileri de yer aldı. Milliyetçiler düzenlemeyi “taviz” olarak görürken, PKK ise Öcalan’ın rolünün tanınmamasını ve Kürtlerin siyasi haklarına ilişkin eksiklikleri eleştirdi.

Washington Post: Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışması

Washington Post, düzenlemeyi başlığında “af benzeri yasa” olarak tanımladı.

Haberde milliyetçi muhalefetin düzenlemeye yönelik eleştirilerine de yer verilirken, sürecin Türkiye’deki siyasi dengeleri değiştirebilecek yönüne özellikle dikkat çekildi.

Washington Post’a göre Kürt siyasi hareketinin temsilcisi DEM Parti’nin desteğinin kazanılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından yeni bir siyasi alan yaratabilir.

Gazete, Erdoğan’ın mevcut cumhurbaşkanlığı dönem sınırının ötesinde yeniden aday olabilmesinin, görev süresi içinde Meclis’in erken seçim kararı alması halinde mümkün olabileceğini hatırlattı.

Bu nedenle gazete, PKK’nın silahsızlandırılması sürecinin yalnızca güvenlik politikası açısından değil, Türkiye’nin seçim siyaseti bakımından da önemli sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

Kathimerini: Bölgesel dengeler değişebilir

Yunanistan merkezli Kathimerini, düzenlemeyi başlığında “af benzeri yasa” olarak tanımladı.

Gazete, yasanın ancak Türkiye makamlarının PKK’nın tamamen silahsızlandığını doğrulamasından sonra uygulanabileceğini vurguladı.

Kathimerini’nin haberinde asıl ağırlık ise yasanın Türkiye’nin komşularıyla ilişkileri ve bölgesel dengeler üzerindeki olası etkilerine verildi.

Düzenlemenin Türkiye-Irak ilişkilerini güçlendirebileceği ve PKK ile bağlantılı Kürt güçlerinin kontrolündeki Suriye bölgelerinin Şam yönetimine entegrasyonuna katkı sağlayabileceği belirtildi.

Gazete ayrıca Erdoğan’ın siyasi geleceğini de sürecin önemli sonuçlarından biri olarak ele aldı. DEM Parti’nin desteğinin Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığındaki iki dönem sınırını aşabilmesi açısından önem taşıyabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Kathimerini, Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasının düzenlemede yer almadığını da hatırlattı. Bununla birlikte İmralı’daki koşulların iyileştirilmesi, daha fazla ziyaret yapılması ve Öcalan’ın dış dünyayla daha geniş iletişim kurabilmesinin gündeme gelebileceğini aktardı.

Al Jazeera: Silahsızlanmadan topluma dönüşe

Al Jazeera ise gelişmeyi daha çok PKK mensuplarının silah bırakmasının ardından topluma yeniden kazandırılmasını sağlayacak hukuki mekanizma üzerinden ele aldı.

Yayın ve video içeriklerinde, silah bırakan PKK mensuplarının yeniden topluma entegre edilmesinin önünü açacak düzenlemenin temel unsurları aktarıldı.

Al Jazeera’nın haberlerinde de yasanın Türkiye’nin 40 yılı aşkın çatışmayı sona erdirme çabasındaki önemli aşamalardan biri olduğu çerçevesi öne çıktı.

Ancak düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte sürecin tamamlanmadığı, aksine silahsızlanmanın uygulanması ve bunun siyasi sonuçlarının yönetilmesi gibi yeni bir dönemin başladığı değerlendirmesi uluslararası haberlerin genelinde öne çıkan çerçeveyi oluşturdu.

Meclis’ten geçen yasanın, PKK’nın silahsızlandırılması ve örgüt mensuplarının belirli koşullar çerçevesinde topluma yeniden kazandırılmasına yönelik bir hukuki zemin oluşturduğu değerlendirilirken, buna karşın Abdullah Öcalan’ın geleceği, Kürtlerin siyasi ve kültürel haklarına ilişkin tartışmalar, terörle mücadele mevzuatının olası seyri ve Irak ile Suriye’deki Kürt yapılanmalarının konumuna dair başlıkların ise henüz net bir çözüme kavuşmuş görünmediği ifade ediliyor.

France 24: Öcalan'ın geleceği en kritik belirsizlik

France 24, düzenlemeyi “Kürt PKK militanlarının topluma yeniden kazandırılmasına yönelik tarihi yasa” başlığıyla duyurdu.

Haberde, yasanın en önemli belirsizliklerinden birinin Abdullah Öcalan’ın geleceği olduğu vurgulandı. PKK’nın kurucusu Öcalan’ın Şubat 2025’te yaptığı silah bırakma çağrısının sürecin başlamasında belirleyici olduğu hatırlatılırken, yeni yasanın Öcalan’ın geleceğine ilişkin herhangi bir hüküm içermediği belirtildi.

France 24 ayrıca PKK yönetiminin, Öcalan’ın serbest bırakılmamasının düzenlemenin uygulanmasını riske atabileceği yönündeki açıklamalarına yer verdi.

Yayın, yasanın Türkiye’deki siyasi dengeler açısından önemine de dikkat çekti. AKP ile DEM Parti’nin desteğiyle kabul edilen düzenlemenin, Erdoğan’a Kürt siyasi hareketinin desteğini kazanarak siyasi alanını genişletme fırsatı sunabileceği değerlendirmesi yapıldı. Erdoğan’ın yeniden adaylığı açısından erken seçim ihtimali de bu çerçevede ele alındı.

Le Monde: 40 yıllık çatışmanın ardından eşitlik talebi

Fransız gazetesi Le Monde, haberinde yasanın Türkiye’deki çatışmanın tarihsel bilançosu içindeki yerine odaklandı.

1984’ten bu yana süren çatışmalarda en az 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan gazete, yaklaşık 10 bin tutukludan 3 bin 500’ünün ilk aşamada düzenlemeden yararlanabileceğini aktardı.

Le Monde’un haberinde yalnızca PKK mensuplarının hukuki statüsüne değil, Kürtlerin Türkiye’deki statüsü ve eşitlik taleplerine de yer verildi. DEM Parti milletvekili Ceylan Akça’nın oylama sonrasında süreci “mutlak, gerçek ve sahici eşitliğe doğru uzun bir yürüyüşün ilk adımı” olarak tanımlaması öne çıkarıldı.

Gazetenin çerçevesinde Meclis’teki oylama, bu nedenle yalnızca silahsızlanmaya ilişkin bir düzenleme değil, Türkiye’nin Kürt meselesini çözme girişiminin yeni bir aşaması olarak ele alındı.

Xinhua: Dönüm noktası niteliğinde yasal çerçeve

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, gelişmeyi daha çok yasanın mekanizması ve Meclis’teki oylama üzerinden aktardı.

Xinhua, düzenlemeyi “landmark legal framework” ifadesiyle tanımlayarak PKK’nın silahsızlandırılması için dönüm noktası niteliğinde bir yasal çerçeve oluşturulduğunu belirtti.

Haberde 562 milletvekilinin katıldığı oylamada 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oy kullanıldığı aktarıldı.

Xinhua ayrıca düzenlemenin genel af anlamına gelmediğini vurguladı. Ajansa göre alt düzeydeki ve cinayet ya da ağır suçlara karışmamış PKK mensuplarının belirli koşullar altında Türkiye’ye dönmelerinin ve topluma yeniden katılmalarının önü açılacak.

Bu mekanizmanın uygulanabilmesi ise PKK’nın tamamen silahsızlandığının devlet tarafından doğrulanmasına bağlı olacak.

India Today: Sürecin etkisi Irak ve Suriye'ye uzanabilir

Hindistan merkezli India Today, düzenlemeyi “koşullu af” olarak nitelendirdi ve yasanın yürürlüğe girmesini PKK’nın tamamen silahsızlandığının devlet tarafından doğrulanması şartına bağlayan mekanizmayı öne çıkardı.

Ancak yayın, süreci yalnızca Türkiye’deki çatışmanın geleceği üzerinden değerlendirmedi. Haberde Türkiye-Irak ilişkileri ile Suriye’de Kürtlerin kontrolündeki bölgelerin Şam yönetimiyle bütünleşme ihtimali de ele alındı.

India Today’e göre PKK’nın Türkiye’de silahsızlandırılması, Ankara’nın Irak ve Suriye’deki hesapları açısından da yeni bir dönem yaratabilir.

Yayın, Erdoğan’ın siyasi geleceğine de geniş yer verdi. DEM Parti’nin desteğinin Erdoğan’ın mevcut iki dönem sınırının ötesinde yeniden aday olabilmesi açısından önem taşıyabileceği değerlendirmesine yer verilirken, PKK’nın yasayı yeterli bulmadığı ve Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasıyla Kürtlerin demokratik siyaset yapabilmesinin güvence altına alınmasını istediği aktarıldı.