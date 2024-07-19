Dünya genelinde sistemler çöktü, arızadan araç muayene istasyonları da etkilendi

Global çapta sabah saatlerinden itibaren yaşanan internet sorunu nedeniyle bankalar, havalimanları, muayene istasyonlarında sisteme ulaşım kapanmıştı.

Yaşanan sorundan dolayı araç muayenesi için Büyükçekmece ve Esenyurt’ta bulunan istasyona gelen vatandaşlar da araçlarını muayeneye sokamadı.

İşlemi son güne kalan vatandaşlar ise ceza yemekten çekinirken, kapıdan geri döndü. Sorunun henüz devam ettiği öğrenildi.

Muayene istasyonuna gelen bir vatandaş, “Geri döneceğim şimdi işlemlere devam” dedi.

Ali Akbaba isimli bir diğer vatandaş ise, sabah 08:00’den beri beklediklerini ifade ederek, “ Geldiğimizden beri bekliyoruz. Bekliyoruz muayene ettiremedik sistem açılırsa alacaklar diyorlar ama henüz açılmadı” diye konuştu.

“Ceza yersem bunu kim karşılayacak”

Aracının muayenesinin son günü olduğunu söyleyen başka bir vatandaş ise “Aracın bugün muayenesi bitti. Bugün muayene yaptırmadan buradan çıkacağım. Ceza yersem bunu kim karşılayacak. Son gün ne yapacağız bilmiyorum” şeklinde konuştu.