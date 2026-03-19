Dünya mutluluk raporu 2026: Türkiye'nin 147 ülke arasındaki sıralaması belli oldu

Oxford Üniversitesi koordinasyonunda hazırlanan 2026 Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye, 147 ülke arasında 94. sırada yer aldı.

Türkiye’nin ortalama yaşam memnuniyeti 5,3 olarak ölçüldü. Raporda bireylerin hayatlarını 0 ile 10 arasında değerlendirdiği veriler esas alınırken, Türkiye küresel sıralamanın orta-alt bandında konumlandı.

İzlanda, Danimarka ve Kosta Rika üst sıralarda yer aldı

Raporda Finlandiya ilk sıradaki yerini korurken, İzlanda, Danimarka ve Kosta Rika üst sıralarda yer aldı. Küresel ölçekte mutluluk düzeyinde artış yaşayan ülke sayısının düşüş yaşayanlara göre daha fazla olduğu görüldü.

Buna karşın Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da özellikle gençlerin yaşam memnuniyetinde gerileme dikkat çekti.

Türkiye mutluluk sıralamasında Avrupa’nın gerisinde

Türkiye’nin sıralamada Avrupa ülkelerinin büyük bölümünün gerisinde kaldığı, ancak bazı Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin üzerinde yer aldığı görüldü.

Raporda ülkeler arasındaki farkların; kişi başı gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam süresi, özgürlük algısı ve yolsuzluk algısı gibi göstergelerle açıklandığı belirtildi. Türkiye’nin bulunduğu sıralama da bu başlıklardaki performansla ilişkilendirildi.

Gençlerin yaşam memnuniyeti arttı

Raporda gençlerin mutluluğuna ilişkin bulgular da öne çıktı. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da gençlerin 15 yıl öncesine göre daha az mutlu olduğu, buna karşılık dünyanın büyük bölümünde gençlerin yaşam memnuniyetinin arttığı ifade edildi.

Sosyal medya kullanımındaki artışın bu tabloyla birlikte değerlendirildiği raporda, özellikle yoğun kullanımın daha düşük yaşam memnuniyetiyle ilişkili olduğu vurgulandı.

İnternet ve sosyal medya kullanımı mutluluğu etkiliyor

Raporda, internet ve sosyal medya kullanımının yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisinin kullanım biçimine göre değiştiği, iletişim ve öğrenme odaklı kullanımın daha olumlu sonuçlarla ilişkili olduğu ifade edildi.

Genel tabloda Türkiye’nin orta sıralarda yer aldığı, küresel ölçekte ise mutluluğun ekonomik ve sosyal koşullarla birlikte dijital alışkanlıklarla da şekillendiği ortaya kondu.