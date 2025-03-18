Dünyaca ünlü içki markalarının internet sitelerine erişim engeli getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi’nin kararları doğrultusunda, çeşitli uluslararası alkol markalarının resmi internet sitelerine erişim engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) bildirdiğine göre, üç ayrı mahkeme kararıyla altı küresel markanın internet sitelerine erişim engellendi.

Erişime kapatılan siteler arasında Chivas Regal, Jameson, Jack Daniel’s, Ballantine’s, Martini ve Bacardi markalarının küresel web siteleri bulunuyor.

Engellenenler, Türkiye içki pazarı için özel olarak hazırlanmış web siteleri değil, bu markaların tüm dünyaya hitap eden ana platformları.

Yüksek vergiler ve satış kısıtlamaları

Eleştirmenler, bu kısıtlamaları ve vergileri hükümetin alkol tüketimine karşı geniş kapsamlı kültürel tutumu olarak değerlendiriyor. Rakı ve viski gibi yüksek alkollü içecekler üzerindeki vergiler özellikle ağır. Yüksek alkollü içkilerin perakende fiyatının yüzde 60’ından fazlasını vergiler oluşturuyor.

Gece satışları ve uygulanan cezalar

Türkiye’de içki satışına getirilen diğer bir kısıtlama ise gece satışlarıyla ilgili. Gece saat 22:00’den sonra alkol satan işletmeler, 341 bin ile 1,6 milyon lira arasında değişen para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Yasağa rağmen birçok işletme geceleri alkol satmaya devam ediyor. Ancak küçük işletmeler için bu cezalar önemli bir mali risk oluşturuyor. Bu durum, özellikle küçük işletmelerin gece alkol satışı yapmaktan çekinmesine neden oluyor.

Erişim engeliyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bu kararın alkol reklamı yasağının internet ortamında daha kapsamlı uygulanması amacı taşıdığı düşünülüyor.