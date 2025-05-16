Dünyaca ünlü Prof. Dr. Ülker Meral Çulha dolandırıldı: Gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı

Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri olan, İstanbul Üniversitesi'nin emekli öğretim üyesi, uluslararası saygınlığı bulunan psikoterapist Prof. Dr. Ülker Meral Çulha (82), film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık operasyonunun kurbanı oldu. Bir dönem Birleşmiş Milletler'de de çalışan Emeritus (Onursal profesör) Prof. Dr. Çulha'nın başına gelen olay 15 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Şişli'de kaldığı evde yaşandı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre profesör Çulha, cep telefonuyla aranarak adının "terör örgütü soruşturmasına" karıştığı bahanesiyle korkutuldu. Arayanlar kendilerini "Cumhur Bey" ve "Ahmet Bey" olarak tanıttı. Dolandırıcılar, polis olduklarını, eşyalarının ve paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiğini söyleyerek profesörü psikolojik baskı altına aldılar.

3 günün sonunda profesörün evine giden sahte polisler, 22 bin 841 dolar (884 bin TL) nakit para ve yaklaşık 2 milyonluk altın ziynet eşyalarını teslim aldı. Altınların Osmanlı dönemine ait aile yadigarı 1 adet altın zincir, 1 adet ucunda saat bulunan altın zincir, 1 adet altın iğne, 2 adet tam altın ve 3 adet altın bilezik olduğu ortaya çıktı. Olay, profesörün şüphelenip gerçek polise başvurmasıyla anlaşıldı.

6 Suriyeli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün nefes kesen çalışmasıyla dolandırıcıların Esenyurt'taki lüks bir rezidansta kaldıkları tespit edildi. Polis baskınında 6 Suriyeli zanlı yakalandı. Rezidansta yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve olayın bağlantılarına dair dijital materyaller ele geçirildi.

WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Şüphelilerin telefonlarına el konularak yapılan incelemede, olay günü profesörden alınan altın ve paraların fotoğrafları, WhatsApp yazışmaları ve teslimat detayları tespit edildi. Özellikle Hasan Elselim'in telefonunda, müşteki Çulha'dan alınan paralarla ilgili ayrıntılı mesajlaşmalar bulundu. Ayrıca, şüphelilerin farklı şehirlerde de benzer yöntemlerle başka mağdurları dolandırdığı, kurye noktaları üzerinden para ve altın transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri, kamu görevlisi gibi davranarak mağduru kandırdıkları ve maddi menfaat elde ettikleri ayrıntılı şekilde anlatıldı.

4 şüpheli tutuklu, 2 kişi aranıyor

4 şüpheli şu anda tutuklu yargılanıyor. 2 şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi.