Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi!

‘Live 2025’ turnesi kapsamında İstanbul’da ilk kez sahne alması beklenen Robbie Williams, hayranlarını üzecek bir haberle gündeme geldi. 7 Ekim’de Ataköy Marina’da gerçekleşmesi planlanan konser, alınan karar doğrultusunda iptal edildi.

İstanbul konseri iptal edilen Robbie Williams sosyal medya sayfası üzerinden açıklama yayınladı. Yaptığı açıklama şu şekilde;

"İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri, kamu güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Yapmak isteyeceğim son şey, hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu — onların güvenliği ve emniyeti her şeyden önce gelir.

İlk kez İstanbul’da sahne alacağımız için çok heyecanlıydık ve özellikle BRITPOP turnesinin son konseri olması için bu şehri seçmiştik. Bu muhteşem konser serisini Türk hayranlarımın önünde bitirmek benim için bir hayaldi, çünkü ailemin bu harika ülkeyle yakın bağları var.

Bu yıl bizimle birlikte bu olağanüstü turneyi paylaşan 1,2 milyon kişiye katılmak isteyen İstanbul’daki herkese içtenlikle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konseri sabırsızlıkla bekliyorduk ancak iptal kararı bizim kontrolümüz dışındaydı."

Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

Eşi Türk olan Robbie Williams'ın “Siyonist” olduğu iddiasıyla sosyal medyada hakkında olumsuz mesajlar paylaşılmıştı.

Türk eşi Ayda Field’in annesi Gwen Field'ın Yahudi olduğu gerekçesiyle tepki gösterilen konser gelen tepkilerin ardından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Organizasyon şirketinden açıklama geldi

Robbie Williams'ın konserinin iptal edilmesi hakkında organizasyon şirketi açıklama yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde;

"Değerli müzikseverler, 7 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Robbie Williams konseri, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda iptal edilmiştir.

Bilet iade işlemleri, biletin satın alındığı platform üzerinden kısa süre içinde yapılacaktır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.